Слепила из того, что было: россиянкам предложили дарить мужчинам отпечатки вагин

В преддверии Дня всех влюбленных и Дня защитника Отечества россиянкам предлагают экстравагантно и крайне необычно поздравить своего партнера, вручив ему в качестве подарка гипсовый слепок своей вагины или ее восковой отпечаток, оставшийся после процедуры депиляции.

На маркетплейсах можно найти специальный набор для создания слепка вагины. К нему прилагается подробная инструкция и все расходники. Процесс создания гипсового лона достаточно прост. Как утверждает продавец, через 24 часа точная копия самого сокровенного будет готова. Цена на набор варьируется от 5 до 13 тыс. рублей. На данный момент почти весь товар раскуплен.

Мастер по депиляции Анна из Невинномысска предлагает девушкам порадовать их вторую половинку на День всех влюбленных «бикини-валентинкой, отлитой из страстного красного воска». Это восковой отпечаток вагины, который остается после процедуры удаления волос. Волоски, кстати, — это изюминка ее работ. Такое «искусство» помещается в рамочку и продается за 50 тыс. рублей. Есть и эксклюзивные предложения — обрамленные отпечатки сразу 10 вагин на белой подложке. Цена — 500 тыс. рублей.

При этом такие изощренные подарки — не ноу-хау. Несколько лет назад в Сети вирусился тренд, в рамках которого девушки поздравляли своих возлюбленных картиной, нарисованной при помощи ягодиц. Они мазали попу краской, а затем садились на холст — получалось сердечко.

