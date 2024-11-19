Не панацея, а инструмент: в Петербурге эксперт рассказал о работе дамб

Заместитель генерального директора по эксплуатации Комплекса защитных сооружений в Санкт-Петербурге Игорь Полищук заявил, что построенная при поддержке президента РФ новая дамба — скорее не панацея от наводнений, а инструмент защиты, и основная причина бедствий — вода из Балтийского моря, а не Нева или Ладожское озеро, сообщает газета «Петербургский дневник».

«Еще в XIX веке французский и российский инженер Пьер-Доминик Базен определил, что объем воды, который несет в себе Нева, такой разрушительный ущерб причинить не может», — рассказал Полищук.

По его словам, на данный момент Северной столице не страшно повышение уровня воды до +160 сантиметров выше нуля Балтийской системы высот. Такой уровень воды не принесет разрушения, но при большем подъеме уже задействуют Комплекс защитных сооружений.

К катастрофе может привести длинная волна: она возникает при сложном взаимодействии гидрологических и циклонических процессов в морской акватории, также отметил эксперт.