Не отправляются сообщения: в Москве произошел крупный сбой в работе Telegram

сегодня в 16:37

Москвичи пожаловались на сбой в работе Telegram

Некоторые жители Москвы пожаловались на сбои в функционировании приложения мессенджера Telegram. У них медленно грузятся картинки, видео, сообщает « Осторожно, Москва ».

У некоторых пользователей не отправляются сообщения.

На мониторинговых сайтах зафиксировали увеличение числа обращений в связи со сбоями. Москва и область в них находятся на третьем и четвертом месте.

В прошлый раз перебои в работе мессенджера Telegram зафиксировали 26 января. На неполадки пожаловались жители ЯНАО, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Вологодской областей и Приморского края.

