Не отправляются сообщения: в Москве произошел крупный сбой в работе Telegram
Москвичи пожаловались на сбой в работе Telegram
Фото - © Илья Старков / Фотобанк Лори
Некоторые жители Москвы пожаловались на сбои в функционировании приложения мессенджера Telegram. У них медленно грузятся картинки, видео, сообщает «Осторожно, Москва».
У некоторых пользователей не отправляются сообщения.
На мониторинговых сайтах зафиксировали увеличение числа обращений в связи со сбоями. Москва и область в них находятся на третьем и четвертом месте.
В прошлый раз перебои в работе мессенджера Telegram зафиксировали 26 января. На неполадки пожаловались жители ЯНАО, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Вологодской областей и Приморского края.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.