«Не обременены интеллектом»: сексолог о новом интим-тренде к 23 Февраля

Россиянкам предлагают сделать мужчинам подарок на 23 Февраля — гипсовый слепок своей вагины или ее восковой отпечаток. За таким выбором стоит не раскрепощенность или юмор, а примитивное представление об отношениях, сообщила РИАМО практикующий психолог, сексолог Александра Миллер.

«Если говорить о психологическом восприятии таких „подарков“ мужчинами, тут все довольно просто. Подобное тянется к подобному. Вполне возможно, что девушка подарит такой подарок мужчине, который сам не особо обременен интеллектом, и они умрут в один день. Но если мужчина думающий, работающий, развивающийся, он, скорее всего, сделает вывод, что перед ним женщина, ценность которой сводится исключительно к физиологии», — сказала Миллер.

Она отметила, что жена — это не только про репродуктивные функции и механические движения.

«Это друг, любовница, вдохновительница, человек, который дает смысл, поддержку и энергию для роста. Именно это по-настоящему мотивирует мужчину и помогает ему достигать высот. В этом и есть суть», — подчеркнула сексолог.

В преддверии Дня всех влюбленных и Дня защитника Отечества россиянкам предлагают экстравагантно и крайне необычно поздравить своего партнера, вручив ему в качестве подарка гипсовый слепок своей вагины или ее восковой отпечаток, оставшийся после процедуры депиляции.

