Не нужно ограждать: «страшные» игрушки могут помочь ребенку

Монстры и чудики в игрушках не всегда вредят психике. Если родитель объяснит, что это просто выдуманный персонаж, ребенок научится отличать фантазию от реальности, сообщила РИАМО клинический психолог медцентра «Лунный камень», руководитель семейного клуба психологии и развития Дарья Живина.

«Самое важное — выбирать игрушку по возрасту. Ребенку должно быть интересно, а не страшно. Если он смотрит на игрушку с любопытством, а не с тревогой, значит, она подходит. Не нужно пытаться полностью оградить ребенка от таких образов. Все равно, выйдя на площадку или в детский сад, он увидит подобную игрушку у других детей», — отметила Живина.

Она добавила, что, если ребенок не готов, реакция может быть сильнее, чем если бы у него уже была своя похожая игрушка.

«Поэтому, покупая или просто показывая такие игрушки, важно объяснить: это просто персонаж, не существующий в природе. Можно даже подчеркнуть: „Посмотри, у него ушки, как у зайчика“ или „Хвостик, как у лисички“. Такие отсылки к реальным животным помогают ребенку связать фантазию с реальностью», — рассказала психолог.

Живина пояснила, что тогда игрушка перестает быть «монстром» и становится просто необычным образом.

Ранее в Госдуме обсудили опасность «страшных» игрушек для детей. Депутаты считают, что «синие чудовища с улыбкой», «гробики, головы, выскакивающие из унитазов» являются одним из элементов информационной войны и оказывают влияние на слабую психику юных россиян.

