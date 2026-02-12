Не моргает и говорит слишком ровно: как распознать ИИ-видео, пока это возможно

ИИ-ролики все чаще выдают себя за реальные видео с людьми — от «заявлений» публичных персон до бытовых сцен, сообщил РИАМО основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.

«ИИ-видео — это контент, полностью или частично созданный алгоритмами: от синтеза лиц и голоса до генерации сцен „с нуля“. Отличить такие ролики становится все сложнее, но пока есть маркеры. Это неестественная мимика, „плывущие“ детали, странная работа света, несоответствие эмоций голосу, а иногда — слишком идеальная картинка без привычных человеческих огрехов», — сказал Кокунцыков.

Он добавил, что важно понимать: технические признаки — временное явление. Качество ИИ-видео растет экспоненциально.

«Ценность ИИ-видео двойственная. С одной стороны, это мощный инструмент: обучение, маркетинг, прототипирование, локализация контента, экономия времени и ресурсов. С другой — источник новых угроз: дипфейки, манипуляции общественным мнением, репутационные атаки и социальная инженерия выходят на новый уровень», — отметил эксперт.

По оценке Кокунцыкова, ключевой вопрос сегодня — не «хорошо это или плохо», а готовность бизнеса и общества.

«Нужны технологии верификации, цифровые водяные знаки, медиаграмотность и четкие правила использования. ИИ-видео — это не будущее, это уже настоящее. И наша задача — научиться извлекать из него пользу, не теряя доверия и безопасности», — заключил он.

