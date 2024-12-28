«Не любила и изменяла»: вскрылись подробности отношений Тиммы и Седоковой

Друг Яниса Тиммы Марк Пугачев заявил, что певица Анна Седокова не любила спортсмена и регулярно изменяла ему в браке. Мужчина сказал, что у него есть доказательства неверности артистки, сообщает «СтарХит» .

Пугачев побывал на церемонии прощания со спортсменом, которая прошла 27 декабря в Риге. После нее друг Тиммы решил высказаться об их браке с Седоковой.

По словам мужчины, певица не любила баскетболиста, ей якобы были нужны только его деньги. Также Пугачев заявил, что Седокова изменяла Тимме. Друг спортсмена подчеркнул, что у него есть доказательства.

«Он прощал ей все походы налево. Отказывался в это верить, продолжая носить ее на руках», — заявил Пугачев.

Также Пугачев утверждает, что Седокова рассорила Тимму с его семьей. При этом он заявил, что сочувствует артистке.

Тело Тиммы обнаружили ночью 17 декабря в подъезде московского хостела. Рядом с ним лежал телефон, на экране которого была просьба позвонить Седоковой. Предварительно, баскетболист покончил с собой.

Ранее певица заявила, что будет вечно любить своего экс-супруга. Она также намекнула, что «посторонние люди пытаются использовать трагедию в своих интересах».