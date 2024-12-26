Седокова призналась в вечной любви покончившему с собой Тимме

Певица Анна Седокова прервала молчание в соцсетях и призналась, что будет вечно любить своего экс-супруга Яниса Тимму, который покончил с собой, сообщает MSK1.RU .

Звезда отметила, что все еще находится в больнице, куда попала с нервным срывом после смерти бывшего мужа. Седокова рассказала, что скорбит по Тимме. Она призналась ему в вечной любви.

«И хотя ты покинул нас — я буду любить тебя вечно», — написала певица в соцсети.

Седокова также рассказала, что вместе с матерью и сестрой спортсмена организует его похороны, чтобы все друзья и родные могли достойно попрощаться с Тиммой. Певица поблагодарила всех своих подписчиков.

Кроме того, артистка намекнула, что «посторонние люди пытаются использовать трагедию в своих интересах».

Тело спортсмена обнаружили ночью 17 декабря в подъезде московской пятиэтажки, где расположен хостел, в котором Тимма снял номер перед смертью. Рядом с ним нашли телефон, на экране которого была просьба позвонить Седоковой. По предварительным данным, Тимма покончил с собой.

Ранее тело спортсмена доставили в Латвию. Прощание с ним состоится в Рижском крематории 27 декабря в 15:00.