Не инопланетяне: раскрыта тайна найденных в Перу трехпалых мумий

В 2015 году в Перу нашли человеческие останки, у которых было по три пальца на руках и ногах. Некоторые решили, что это инопланетяне, однако ученые недавно опровергли эту теорию, сообщает РЕН ТВ .

Мумифицированные тела были обнаружены в пещере. Они привлекли к себе внимание необычным видом. Сторонники теорий заговора решили, что мумии относятся к инопланетянам, другие пришли к выводу, что это неизвестный человеческий вид.

Ученые же долгие годы разбирались в том, кому на самом деле принадлежат найденные останки. Они выяснили, что это тщательно продуманная мистификация. Исследователи провели анализ ДНК и пришли к выводу, что образцы в основном соответствуют генетическим профилям человека.

Кроме того, у мумий сохранились ткани, мышцы и органы. Ведущий подкаста American Alchemy Джесси Мичелс заявил, что доказательств принадлежности мумий к инопланетянам нет. Он предположил, что это может быть ранее неизвестный подземный вид.

