Не иллюзия: психолог раскрыла, что происходит с мозгом после объятий

Объятия меняют состояние человека не на уровне ощущений, а на уровне химии мозга, сообщила РИАМО кризисный и семейный психолог, специалист по психосоматике и зависимому поведению Лилия Гладких.

«Это не самовнушение, а чистая химия, реальное изменение состава внутренней „аптечки“ организма. Окситоцин действует как дирижер: он стимулирует выработку гормонов и нейромедиаторов, связанных с состоянием радости и удовлетворения (серотонин, эндорфины)», — сказала Гладких.

Она отметила, что окситоцин одновременно снижает уровень гормонов стресса — кортизола и норадреналина.

«Вот этот гормональный сдвиг и дает то самое ощущение легкости: приходит спокойствие, уверенность, эмоциональный подъем, а тревога и напряжение отступают», — заключила специалист.

21 января отмечается необычный праздник — Международный день объятий. Он возник в США в 1986 году, но вскоре распространился по всей планете. По традиции в этот день можно заключить в объятия даже незнакомого человека.

