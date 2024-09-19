«Не хватает всех»: эксперт перечислил проблемы IT-отрасли в России

Директор екатеринбургского колледжа цифровых технологий Максим Грохульский рассказал о сегодняшних особенностях IT-отрасли в России. Он отметил, что в целом сфере «не хватает всех» — требуются умелые специалисты, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

«Специалистов, которые могут решать нестандартные задачи, находить решения для задач, для которых решение пока еще неизвестно. Этих специалистов не хватает в любом направлении достаточно широкого спектра IT», — продолжил Грохульский.

В Екатеринбурге колледж ищет новые образовательные форматы для обучения целых команд разнопрофильных специалистов. В 2023 году там даже создали небольшую команду из студентов, которые успели сработаться и в процессе обучения сделали несколько проектов.

Кроме того, учебные заведения в РФ сотрудничают с потенциальными работодателями, а иногда будущего сотрудника нанимают на стажировку еще в процессе учебы.