Не хватает на пластику: эскортницы в Москве подняли цены на свои услуги

На фоне подорожавших косметологии и пластики московские эскортницы решили повысить цены на свои услуги в 1,5-2 раза. Из-за этого их клиенты стали массово обращаться к непрофессионалкам с сайтов знакомств, сообщает Mash .

Московские эскортницы повысили прайс в сентябре. Все дело в том, что они часто пользуются услугами косметологов и пластических хирургов, которые сильно подорожали. Почти все процедуры проводятся с применением дорогостоящих импортных препаратов и аппаратов.

Кроме того, цены на аренду жилья, товары из секс-шопов и другие аксессуары тоже повысились. Это также повлияло на увеличенный прайс московских эскортниц. Таким образом, если до сентября девушки просили за свои услуги от 10 до 20 тыс. руб. в час, то теперь — от 15 до 40 тыс. руб.

Постоянные клиенты эскортниц на подорожание отреагировали неожиданным образом. Они стали обращаться за услугами к обычным девушкам на сайтах знакомств, где предлагают встречи «за подарок». Также набрали популярность сайты по поиску содержанок. По словам клиентов, такие девушки соглашаются на встречу за 20 тыс. рублей за 2-4 часа.

Эскортницы отмечают, что поток клиентов снизился в 1,5 раза. Мужчины больше не хотят пользоваться их услугами, а предпочитают формат свиданий.

Ранее стало известно, что эскортницы решили экстремально худеть ради клиентов, которым нравится тренд на анорексичность. Девушки рассказали, что они очень обеспокоены состоянием тех, кто доводит себя до болезненного истощения ради большего заработка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.