«Не хотят низкие зарплаты». В МЧС Москвы возник острый «кадровый голод»

сегодня в 16:25

В московском главке МЧС возник дефицит водителей, из-за чего там простаивают 50-60 спецмашин. В управлении считают, что нехватка рабочих рук связана с низкими зарплатами, сообщает Baza со ссылкой на письмо начальника столичного ГУ МЧС России, замглавы ведомства генерал-майора Вадима Уваркина.

В жалобе замминистра заявляет, что из-за дефицита кадров в главке ежедневно простаивают 50-60 автомобилей. По словам Уваркина, наибольший некомплект зафиксирован у водителей (43%) и пожарных (34%).

Генерал считает, что нехватка кадров связана с низким жалованьем сотрудников столичного главка МЧС. По словам Уваркина, в Москве водители в среднем зарабатывают по 100-110 тысяч рублей, а в МЧС — по 80 000 рублей.

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