Стало известно, как вырастут зарплаты россиян в 2025 году

Глава АКРА Гусаков: зарплаты россиян в 2025 году вырастут в среднем на 12%

Глава АКРА Владимир Гусаков заявил, что в текущем году зарплаты россиян увеличатся в среднем на 12% в номинальном выражении в результате охлаждения экономики, сообщает РИА Новости .

«Темпы роста в среднем за год будут, по нашим ожиданиям, примерно в 1,5 раза ниже, чем в прошлом году, и составят порядка 12%. Это следствие общего охлаждения экономики», — сказал Гусаков.

Эксперт добавил, что при этом дефицит кадров на рынке труда остается. На сегодняшний день это главный ограничитель экономического роста в стране.

Согласно данным Росстата, средняя зарплата в РФ в декабре 2024 года составила 128,7 тыс. рублей. Это на 21,9% больше, чем в декабре 2023 года. За весь прошлый год среднемесячная заработная плата составила 89 тыс. рублей, что на 19% больше, чем годом ранее.

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