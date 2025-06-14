В Мособлдуме назвали необходимую зарплату для максимальной пенсии

Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин заявил, что при зарплате в 230 тыс. рублей граждане РФ могут рассчитывать на максимальное количество пенсионных баллов за год, сообщает РИА Новости .

Парламентарий подчеркнул, что размер страховой пенсии определяется несколькими факторами. Один из них — количество индивидуальных пенсионных баллов. За год можно получить максимум 10 баллов. Для этого нужно иметь официальный годовой доход в размере 2,76 млн рублей, то есть 230 тыс. рублей в месяц до вычета налогов. Это максимальная база для начисления страховых взносов на текущий год.

При этом депутат отметил, что россияне не смогут накопить более 10 пенсионных баллов в год, независимо от размера их официального дохода.

«Предположим, у вас стаж официальной работы 30 лет, и вы выходите на пенсию в 2025 году. Без прочих льгот при зарплате свыше 230 тыс. рублей вы будете получать около 53 тыс. рублей», — пояснил политик.

Никитин добавил, что отслеживать количество баллов можно в профиле на «Госуслугах». Это позволит гражданам вовремя принять меры, если размер будущей пенсии не устраивает.

Ранее сенатор Ольга Епифанова заявила, что при официальной зарплате в 100 тыс. рублей будущая пенсия составит около 32 тыс. рублей ежемесячно.