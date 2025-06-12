Пенсия в 32 тысячи: что ждет россиян с зарплатой 100 тысяч рублей

Сенатор озвучил размер пенсии при зарплате в 100 тысяч рублей

При официальной зарплате в 100 тысяч рублей будущая пенсия составит около 32 тысяч рублей ежемесячно, сообщила сенатор Ольга Епифанова, ее слова приводит РИА Новости .

Эти цифры основаны на действующей пенсионной формуле, включающей накопленные баллы (ИПК) и фиксированную выплату.

В 2025 году каждый пенсионный балл будет оцениваться в 145,69 рубля, а гарантированная государством выплата составит 8907,7 рубля. Для получения 32-тысячной пенсии потребуется накопить 160 ИПК за всю трудовую деятельность.

«Такой размер пенсии возможен при стабильной „белой“ зарплате в 100 тысяч рублей на протяжении всей карьеры», — уточнила Епифанова.

Размер конечной выплаты может существенно колебаться в зависимости от нескольких факторов. Критически важным остается официальный характер занятости — «серая» зарплата автоматически уменьшает будущие начисления.

Значение имеет и продолжительность трудового стажа: каждый дополнительный год работы увеличивает количество накопленных баллов. Не стоит забывать и о возможных будущих изменениях в пенсионном законодательстве, которые могут как улучшить, так и ухудшить ситуацию.

Парламентарий рекомендует активнее использовать предусмотренные государством механизмы увеличения выплат. Отсрочка выхода на пенсию на несколько лет может значительно повысить размер ежемесячных начислений за счет специальных коэффициентов. Особое внимание стоит уделить программам добровольного пенсионного страхования и долгосрочным сберегательным продуктам, которые при грамотном использовании способны стать надежной прибавкой к государственной пенсии.