Не есть хлеб и не разговаривать при работе: запреты на Евстигнея Житника

18 августа верующие вспоминают о святом Евсигние, в народе его прозвали Евстигней Житник. На Руси в этот день заклинали жнивы, для защиты поля от происков нечистой силы, сообщает Общественная служба новостей .

Кроме того, при сборе урожая крестьяне старались найти стебель с несколькими колосьями. Зерна с него хранились до следующей весны и сеялись первыми.

На Евстигнея Житника нельзя есть пшеничный хлеб, чтобы человеку не завидовали, нельзя говорить во время работ в поле, так как это может привести к несчастью. Еще нельзя есть сырые куриные яйца или замешивать их в тесто, так как может вылупиться дьявол.

В этот день нельзя оставлять открытыми кастрюли с едой, в нее может попасть нечистая сила и навести порчу. Из-за этого не советовали оставлять детей одних в комнате и гулять ночью на улице.

Еще было принято наблюдать за погодой. Считалось, что погода в этот день такая же, как будет в декабре. Если эхо громкое и длительное, то день ожидается солнечный, а низкие облака свидетельствовали о скором урожае грибов.