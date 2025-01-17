Юрист рассказал, как законно выселить невыносимого соседа по коммуналке

Выселить соседа по коммуналке, сделавшего жизнь других квартирантов просто невыносимой, возможно. Этот процесс долгий и кропотливый, который потребует выполнить ряд шагов, сообщил РИАМО заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Ранее РИАМО писало о беде жителей коммунальной квартиры в микрорайоне Железнодорожный в городском округе Балашиха. Комнату там занимает мужчина, явно наслаждающийся своим алкоголизмом. Одна из жительниц злополучной коммуналки написала об этом в местной новостной группе в соцсетях.

Она написала, что сосед устраивает шумные попойки с гостями, устроил из комнаты свалку бытовых отходов, из-за чего расплодились тараканы и крысы, и вдобавок не платит за ЖКХ. Соседка мужчины задается вопросом: «как его вразумить, если по-хорошему он не понимает?». Ответ есть.

«Здесь многое зависит от того, кем является сосед-маргинал. Он — наниматель, живет по социальному найму, или у него приватизированная комната? Если он наниматель, то в любом случае по договору социального найма он обязан соблюдать правила пользования этим помещением. Бережно относиться к санитарно-техническому оборудованию, проводить текущий ремонт, платить за это помещение и так далее», — сказал заслуженный юрист РФ.

Соловьев уточнил, что законодательством предусмотрены меры защиты прав жителей и собственников жилья в случае нарушения их прав недобросовестными соседями. Это может быть административное предупреждение или штраф. Должен соблюдаться целый ряд правил, в том числе санитарно-эпидемиологических к эксплуатации жилых помещений, штраф за порчу помещений.

По его словам, предусмотрена и крайняя мера — выселение из помещения, занимаемого на условиях договора соцнайма и лишение права собственности на это помещение. Все это прописано в Гражданском кодексе.

«Лишение права осуществляется путем продажи этого помещения и перечисления на счет бывшего собственника суммы от продажи. И он дальше где-то сам будет искать новую покупку. Мы понимаем, что за вычетом расходов на исполнение этого действия», — добавил Соловьев.

Существует много примеров судебной практики, когда лишали права собственности даже на приватизированное жилье. Разумеется, выселение жильца за аморальное поведение — это крайняя мера, к которой прибегают, когда все остальные способы воздействия не принесли никаких результатов.

«Чтобы этого добиться, нужно последовательно все перечисленные мной способы использовать. Накопить это дело и потом, если это не привело к соответствующему результату, обращаться в судебные органы в зависимости от формы собственности — либо социальный найм, либо собственник. Конечно, лучше для этого взять юриста, который может помочь правильно составить документы и определить последовательность действий», — заключил Соловьев.

Также РИАМО публиковало советы заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева о том, как призвать к ответу соседа-маргинала.