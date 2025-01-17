«Потом 300 раз подумает»: Соловьев объяснил, как перевоспитать соседа-маргинала

Чтобы законными способами перевоспитать соседа-алкоголика, устроившего из своей комнаты помойку с тараканами и крысами, нужно запастись терпением и писать жалобы в полицию по каждому факту нарушения жильцом как общественного порядка, так и порядка пользования жилым помещением, сообщил РИАМО заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

«Послал господь соседа»

Очень не повезло с соседом по коммуналке одной жительниц Железнодорожного в подмосковной Балашихе. Своей бедой она поделилась в одном из местных новостных сообществ. Она пожаловалась на своего соседа по коммунальной 4-комнатной квартире. 56-летний мужчина беспросветно пьет, регулярно зовет в гости собутыльников, и застолье продолжается до рассвета.

Мужчина также не убирается в своей комнате. Мусор валяется повсюду. От такой антисанитарии завелись крысы, мыши, тараканы, клопы и прочие обитатели свалок. Страдающие соседи не только не могут пригласить к себе гостей, но еще боятся лишний раз выйти из комнаты. Кроме того, мужчина не платит за ЖКХ.

«Действуем строго по закону»

Соловьев напомнил, что статья 1 Жилищного кодекса РФ говорит, что, осуществляя жилищные права и исполняя вытекающие из жилищных отношений обязанности, граждане не должны нарушать права, свободы и законные интересы других лиц. Отсюда также вытекает, что пользование жилым помещением должно осуществляться с учетом соблюдения прав проживающих в нем граждан, соседей плюс с исполнением правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных положений в законодательстве.

«Понятно, что, если сосед беспокоит, ведет аморальный (асоциальный) образ жизни, а там семья с детьми, это работа не одного дня. Начинать нужно с того, что писать жалобу участковому уполномоченному полиции с описанием всех этих проблем. Он должен провести профилактическую беседу. Если это не работает, повторно пишется жалоба. Плюс пишется жалоба по каждому факту нарушения жильцом как общественного порядка, так и порядка пользования жилым помещением», — сказал Соловьев.

Юрист рекомендует в случае громких криков, шума и песен вызывать полицию и составлять протокол. Чем больше будет таких обращений, тем будет проще формировать тот самый объем документов, который будет необходим в дальнейшем для того, чтобы либо человек начал вести себя адекватно, либо дальше работать по его выселению. Это возможно на сегодняшний день.

Если говорить о шуме, то в случае пьяных криков и песен достаточно просто свидетельских показаний. Поэтому смело это все можно приобщить.

«Соответственно, если участковый уполномоченный полиции не работает или плохо работает, обжалуем его действия вышестоящему руководству в отдел внутренних дел по месту вашего проживания. Если они не работают, то в прокуратуру. Все это накапливаем, готовим, потому что опять-таки нам это пригодится. Но, если вы будете активны и последовательны, думаю, этот человек триста раз подумает, не поменять ли свое поведение», — заключил заслуженный юрист РФ.