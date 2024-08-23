Не брали на СВО: в СПЧ рассказали о странностях в захваченной ИК-19 в Суровикино
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Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева заявила, что многих заключенных исправительной колонии № 19 в Суровикино (Волгоградская область), где были взяты в заложники сотрудники УФСИН, ранее осудили за терроризм и экстремизм, сообщает Инфо24.
По словам правозащитницы, по этой причине обвиняемых по тяжким статьям отказываются отправлять в зону специальной военной операции на Украине.
Также Меркачева рассказала о странностях ИК-19 под Волгоградом. Она отметила, что в этой колонии содержится очень много преступников.
«В среднем у нас в колониях по 300-400 человек. А тут вроде как было больше, чем 1200», — уточнила член СПЧ.
Меркачева не исключила, что к захвату заложников могла привести «критическая масса».
Ранее спецназ ликвидировал четырех террористов в ИК-19, все заложники освобождены.