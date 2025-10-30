Названы высокооплачиваемые вакансии IT-сферы в Подмосковье

Московская область демонстрирует устойчивый рост спроса на квалифицированные кадры в сфере информационных технологий. В условиях динамично развивающегося цифрового рынка регион не только предлагает высокооплачиваемые вакансии для опытных специалистов, но и создает системные возможности для освоения IT‑профессий с нуля. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«В Подмосковье в настоящее время доступно более 85 тысяч вакансий. Одними из самых высокооплачиваемых являются профессиональные позиции в области информационных технологий, где заработная плата может достигать и превышать 250 тысяч рублей в месяц. Напомню, что жители нашего региона также могут пройти бесплатный курс переобучения и освоить востребованную профессию с азов», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

На портале «Работа в России» представлено множество вакансий в сфере IT, включая программиста микроконтроллеров и ПЛИС с зарплатой до 250 000 рублей, программиста на языке С с возможностью получения 260 000 рублей ежемесячно, а также позиции аналитика бизнес-процессов, фулстек-разработчика, системного аналитика и руководителя отдела ИТ, где средняя зарплата составляет около 200 000 рублей.

Кроме того, жители Московской области имеют возможность пройти бесплатное переобучение и повысить свою квалификацию в рамках национального проекта «Кадры». Доступны как профессиональные курсы для освоения новой профессии с нуля, так и программы дополнительного профессионального образования для повышения имеющейся квалификации. Среди актуальных направлений обучения — Data-аналитика с использованием Python и SQL, подготовка специалистов в области систем искусственного интеллекта, а также управление ИТ-проектами.

В ведомстве напомнили, что бесплатное переобучение могут пройти военнослужащие, члены семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей во время специальной военной операции, ветераны боевых действий, инвалиды, молодежь до 35 лет включительно, граждане предпенсионного возраста и старше 50 лет, безработные жители региона, а также мамы в отпуске по уходу за ребенком и безработные женщины с детьми дошкольного возраста.

Для получения дополнительной информации о доступных вакансиях в сфере IT и программах переобучения можно посетить портал «Работа в России» по адресу trudvsem.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками – технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», – сказал глава региона.