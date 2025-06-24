Названы топ-10 популярных тем форума «Сильные идеи»

Формирование ЗОЖ стало одной из самых популярных тем форума «Сильные идеи»

В 2025 году на форум «Сильные идеи для нового времени» было подано свыше 35 тыс. проектов. Самыми популярными темами стали привитие ценностей, формирование здорового образа жизни и т. д., сообщается на сайте Агентства стратегических инициатив (АСИ).

На форум поступали заявки по 5 направлениям деятельности АСИ — это социальная, предпринимательская, кадровая, технологическая, а также экологическая и климатическая национальные инициативы. Все идеи прошли экспертную оценку, топ перспективных проектов сформирован на основе их потенциала с точки зрения повышения качества жизни граждан, а также обеспечения технологического, промышленного суверенитета страны.

Организаторы форума вместе с партнерами и региональными властями окажут проектам победителей поддержку самого разного рода: от поиска деловых контактов и организации презентаций инвесторам до информационного продвижения.

С каждым годом число идей, поданных на форум, растет, отметил глава организационного комитета форума, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. В этом году их свыше 35 тыс., в прошлом году было подано порядка 30 тыс., а всего с 2020 года — уже более 120 тыс. идей.

«Участники видят реальную поддержку проектов от организаторов и партнеров. Важно, что многие инициативы, рожденные в локальной среде, со временем вырастают в масштабные федеральные проекты. Это подтверждается успехами форумов прошлых лет, где такие проекты получили широкое распространение и поддержку на федеральном уровне, что способствует развитию регионов и всей страны. То же самое можно сказать и про конкурс брендов, который дает региональным брендам реальные инструменты для кратного роста», — отметил Орешкин.

Как заявила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, за годы проведения форум стал важным отражением общественного запроса и той проблематики, которая волнует граждан России.

«Логика отбора очень проста: подать заявку может абсолютно любой гражданин России и даже зарубежных стран. Традиционно наиболее активно предлагали идеи по социальному направлению, а также возрождению сел и деревень, поддержке локальных продуктов, креативным проектам и формированию экологически здоровой среды в населенных пунктах», — пояснила Чупшева.

10 самыми популярными темами по числу поданных заявок в этом году стали:

Привитие ценностей и формирование здорового образа жизни. Новые технологии в медицине, образовании, социальной помощи. Развитие готовности молодежи к семейной жизни, поддержка молодой семьи, содействие укреплению института семьи, сохранение и продвижение в обществе традиционных семейных и духовно-нравственных российских ценностей. Увеличение рождаемости, поддержка семьи и многодетности, корпоративные программы по поддержке работников с детьми. Возрождение сел и деревень. Поддержка участников СВО и их семей. Поддержка локальных продуктов и брендов. Культурное программирование: креативные проекты, развивающие территорию. Новые технологии, AI — решения для бизнеса и предпринимательства. Формирование экологически здоровой среды в населенных пунктах.

«Замысел форума — объединение созидательных сил страны вокруг повестки развития. Здесь важны все тематики. Из множества местных инициатив складываются масштабные проекты федерального уровня. В рамках работы по координации институтов развития нам важно подпитываться новыми идеями, которые помогают улучшать регуляторную среду и деловую практику», — рассказал председатель ВЭБ.РФ, председатель экспертного совета АСИ Игорь Шувалов.

Форум «Сильные идеи для нового времени» — это точка притяжения инициатив, способных изменить страну уже сегодня, сказал советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета форума Антон Кобяков.

«Нам важно поддерживать лидеров, которые предлагают конкретные решения, опирающиеся на ценности развития, технологического суверенитета и социального благополучия. В этом году мы услышим о новых именах и проектах, которые станут частью позитивных перемен и внесут реальный вклад в развитие России», — заявил он.

Деловая программа и подведение итогов форума «Сильные идеи для нового времени», организованного АСИ, фондом «Росконгресс» и ВЭБ.РФ, состоятся 2–3 июля в Национальном центре «Россия» в Москве. 2 июля на площадке форума пройдут дискуссии и очные защиты идей, прошедших ранее отбор на крауд-платформе идея.росконгресс.рф. 3 июля — пленарное заседание с участием авторов лучших инициатив.

АСИ как проектный офис президента вместе с партнерами объединяет усилия общества, государства и бизнеса. Миссия Агентства — создание возможностей для самореализации амбициозных лидеров, способных вывести Россию на передовые позиции в мире, строить страну, в которой хочется жить и работать. Для этого в агентстве идет постоянный поиск, отбор, создание, поддержка и масштабирование самых перспективных проектов.