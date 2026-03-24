Названы самые популярные игры у россиян

Охват игровых сервисов и платформ в России вырос более чем на 200%. Особенно заметен рост в сегменте массовых многопользовательских онлайн‑игр (ММО) и шутеров — прирост составил 60–70%, а отдельные франшизы расширили аудиторию более чем на 160%.

«Мобильный гейминг остается главным двигателем рынка: на него приходится 55% всей выручки индустрии. Популярность мобильных приложений и альтернативных способов их распространения выросла более чем на 170%. Ключевым фактором успеха здесь является доступность смартфонов как наиболее массового инструмента потребления цифрового контента — в отличие от консолей и ПК, пользователи могут начать играть в любой момент», — подчеркнула аналитик в эфире радио Sputnik.

По словам Поповой, в мобильном сегменте лидируют стратегии — по числу установок, объему платежей и времени в игре. В топ‑3 также входят RPG и головоломки, тогда как шутеры занимают около 12%. На ПК и консолях, напротив, приоритет сохраняют шутеры.

«Сегодня успешные проекты регулярно обновляются, а создатели видеоигр придумывают сезонные события и развивают внутренние сообщества. Игровой процесс становится интерактивным сериалом», — отметила Попова.

Основу рынка составляют мужчины 18–35 лет, однако быстрее всего растет аудитория мобильных игроков 25–45 лет и казуальных пользователей старше 30. Среди вызовов года эксперт назвала снижение среднего чека, конкуренцию с китайскими компаниями и регуляторные риски.

