Названы регионы РФ с наибольшим приростом числа вакансий в легкой промышленности

«Авито»: число вакансий для раскройщиков в РФ выросло более чем вдвое за год

По итогам I полугодия 2025 года, количество вакансий в легкой промышленности выросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а среднее зарплатное предложение — на 8%, сообщили РИАМО в пресс-службе онлайн-платформы «Авито Работа».

Об этом заявил директор по развитию платформы Роман Губанов на III международном форуме BRICS+ Fashion Summit, который проходит с 28 по 30 августа в Москве. В обсуждении ключевых вопросов подготовки специалистов, конкурентоспособности традиционного и корпоративного образования, а также роли онлайн-платформ и микрообучения в решении кадрового вопроса принимают участие более 100 государств, включая страны БРИКС, Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Европы.

Согласно данным «Авито Работы», на рынке труда наблюдается значительный рост спроса на раскройщиков, который увеличился в 2,4 раза (+136%), и на сапожников (+33%). Средняя предлагаемая зарплата для раскройщиков составляет 65 626 рублей в месяц, а для сапожников — 81 683 рубля. Также в ТОП-3 по востребованности вошли закройщики, количество вакансий для которых за год выросло на 15%, а средняя зарплата составила 66 604 рублей в месяц.

Рынок легкой промышленности активно поддерживает развитие e-commerce: в I полугодии количество вакансий в сфере инфраструктуры маркетплейсов возросло на 24%. Аналитики также зафиксировали рост числа вакансий для менеджеров по работе с маркетплейсами (+25%) и приемщиков (+22%).

Менеджеры по работе с маркетплейсами занимаются взаимодействием с площадками продаж, а приемщики занимаются приемкой и проверкой товаров. Еще на 15% выросло число вакансий фасовщиков, которые подготавливают вещи к продаже, придают им товарный вид и наносят необходимую маркировку.

Параллельно растет интерес кандидатов к специальностям легкой промышленности. Самыми востребованными у соискателей остаются профессии швеи, обивщика, закройщика, сапожника и портного. По динамике соискательской активности лидирует вязальщик (+64%), на втором месте по динамике спроса среди соискателей — набивщик изделий (+48%). Замыкает ТОП-3 профессия гончара (+35%).

В топ-10 российских регионов с наибольшим приростом числа вакансий в легкой промышленности в I полугодии 2025 года вошли Краснодарский край (+57%), Пермский край (+42%), Воронежская и Волгоградская области (+37%), Челябинская область (+36%), Свердловская область (+34%), Башкортостан (+31%), Кировская область (+28%), Саратовская область (+26%) и Владимирская область (+25%).