Названы простые способы защиты от телефонных мошенников

Не нужно переходить по ссылкам из подозрительных сообщений в мессенджерах или электронной почте, чтобы не нарваться на мошенников и не потерять деньги, предупредил экономист Павел Штанов. По словам эксперта, пользователям также стоит использоваться более сложные пароли от своих аккаунтов, чтобы обезопасить их, сообщает RuNews24.ru .

Штанов предупредил, что в банковских приложениях также рекомендуется использовать разные пароли. Он посоветовал установить антивирусы на мобильник и компьютер, а также не забывать обновлять их. Кроме того, следует регулярно проводить обновление операционной системы и приложений на устройствах.

«Если вам звонят и представляются сотрудником банка, перезвоните в банк по официальному номеру телефона, указанному на сайте банка или на вашей банковской карте», — добавил экономист.

Кроме того, стоит осторожно относиться к своим персональным данным, которые человек выкладывает в соцсетях. Штанов предупредил, что публикация личной информации о себе может помочь злоумышленникам в их мошеннических схемах.

Экономист также посоветовал не пользоваться общественным Wi-Fi при проведении финансовых операций. По словам Штанова, будет полезно подключить SMS-информирование о банковских операциях по своему счету, чтобы знать обо всех транзакциях.

«Также важно установить лимиты на транзакции по своим банковским картам, чтобы исключить мошенничество», — подытожил он.