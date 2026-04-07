Названы основные риски работы с ИИ

В наши дни искусственный интеллект все глубже проникает в повседневную жизнь и профессиональную деятельность россиян. Люди обращаются к нейросетям за помощью в составлении отчетов, написании поздравлений или планировании путешествий, фактически делегируя им рутинные задачи. Однако такой подход сопряжен с определенными рисками: некорректное взаимодействие с ИИ может вызвать стресс и снизить общую продуктивность. Эксперт в области искусственного интеллекта Игорь Никитин, основатель WMT Group и WMT AI, выделил три основные проблемы, сообщает Газета.ru .

Первая опасность — умственное истощение, или «brain fry» — «горящий мозг». Это состояние возникает, когда мозг перегружается обилием информации, получаемой от нейросети. Длинные, развернутые ответы с массой фактов и аргументов заставляют его интенсивно обрабатывать детали, что приводит к «перегреву» и неспособности найти нужное решение. Исследования показывают, что чрезмерное погружение в ИИ-выводы увеличивает когнитивную усталость на 12% и снижает эффективность на 19%. Чтобы минимизировать этот риск, необходимо четко формулировать запросы: если нужен список из пяти пунктов, так и следует указать. ИИ ускоряет процессы, а человек определяет задачу и оценивает результат.

Вторая проблема — иллюзия понимания. При избытке информации мозг может перейти в режим поверхностного восприятия, когда пользователь, бегло просмотрев ответ, выбирает первый попавшийся вариант, переставая критически его оценивать. Это может привести к принятию ошибочных решений, основанных на недостоверной информации, которую нейросети иногда придумывают. Никитин подчеркивает, что ИИ не должен заменять человеческое суждение. Несмотря на его способность собирать и проверять факты, окончательное решение всегда остается за человеком.

Третий риск — перегрузка выбором. Когда нейросеть предлагает чрезмерное количество вариантов (например, десятки заголовков или десятки маршрутов), человек может завязнуть в поиске «идеального» решения, что парадоксальным образом увеличивает затраты времени. Чтобы избежать этого, эксперт рекомендует применять правило 80/20, делегируя ИИ задачи, с которыми он справится на 80%. Также важно выделять определенное время для работы с нейросетью и концентрировать задачи, используя точные инструкции для получения нужного количества вариантов.

Никитин резюмирует, что ИИ лишь усиливает человеческие навыки, а не решает проблемы самостоятельно. Его эффективность напрямую зависит от грамотности пользователя, умеющего правильно ставить задачи, критически оценивать результаты и понимать сильные и слабые стороны технологии. Развитие «AI-грамотности» позволит сделать ИИ надежным помощником.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.