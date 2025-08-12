Названы методы борьбы с молью

Личинки моли способны прогрызть даже самые плотные ткани, испортить меховые изделия и превратить дорогие шерстяные вещи в непригодное для носки тряпье. «Общественная служба новостей» перечислила способы борьбы с насекомым.

Своевременное обнаружение очага заражения — это ключ к быстрой победе над молью. Будьте предельно внимательны к деталям. Наличие мелких дырочек неправильной формы на шерстяных или меховых тканях — это явный признак деятельности личинок.

Все зараженные и подозрительные вещи вынесите из шкафов на открытое пространство. Эффективный метод борьбы — вымораживание. В морозный день вывесите одежду, ковры, небольшие вещи на балкон или на улицу. Температура должна быть ниже -10°C.

Помимо инсектицидов можно воспользоваться и натуральными репеллентами. Так, моль не переносит резких запахов многих растений. Разложите в шкафах, комодах, среди вещей мешочки с сухими травами. Подойдут лаванда, пижма, полынь, розмарин, гвоздика.

В целях профилактики следует регулярно наводить порядок в шкафах и комодах. Чаще перебирать вещи и проветривать их.