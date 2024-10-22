Названы красивые даты регистрации заключения брака в 2025 году

В наступающем 2025 году особую популярность будут иметь следующие даты: 25.01.2025, 25.02.2025, 25.03.2025, 25.04.2025, 25.06.2025, 25.07.2025, 25.09.2025, 25.10.2025, 25.11.2025, 25.12.2025. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Всегда востребованными остаются также даты в традиционные праздники: Масленица (24.02.2025 — 02.03.2025), Красная Горка (27.04.05.03.2025.2025), Международный день семьи (15.05.2025), День семьи, любви и верности (08.07.2025).

В большинстве случаев пары подают заявления на эти даты заранее, пользуясь услугами Единого портала государственных услуг, что очень удобно.

Государственная регистрация заключения брака производится по истечении 1 месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи совместного заявления о заключении брака в орган ЗАГС.

Лучшие локации Подмосковья, тренды, советы профессионалов и вдохновение для свадебного торжества можно найти на портале «Свадьба в Подмосковье» wedding.mosreg.ru.

Выбор даты свадьбы — это важное и волнующее событие для будущих молодоженов, которое несет в себе глубокий личный смысл. Сегодня все большую популярность набирают красивые и необычные даты календарного года. Можно выбрать дату с сочетанием цифр, которые выглядят красиво, или знаменательные даты, приуроченные к традиционным праздникам и событиям. Сама дата свадьбы становится особенной для молодоженов, они будут вспоминать ее из года в год как день начала их семейной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.