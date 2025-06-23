Названы ключевые критерии выбора мяса для шашлыка

Летний сезон традиционно сопровождается пикниками и приготовлением шашлыка. Для получения вкусного блюда важно правильно выбрать мясо, грамотно его замариновать и соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы избежать штрафов, сообщает «ФедералПресс» .

Летние пикники и шашлыки остаются одной из самых популярных традиций. Ключ к вкусному шашлыку — правильный выбор мяса. Для свинины лучше всего подходит ошеек, для баранины — вырезка, задняя часть или корейка, а для говядины — филе или телятина. Молодое мясо быстрее маринуется и становится мягче при жарке, тогда как старое может быть жестким и сухим.

Свежесть мяса определяют по цвету, упругости и запаху. Говядина должна быть насыщенно-красной, свинина — розовой, а баранина — темно-красной с белым жиром. Свежий продукт не имеет посторонних запахов, а его поверхность не липкая и не влажная.

Мясо для шашлыка нарезают средними кусками, чтобы оно равномерно прожарилось. На один шампур обычно помещается около шести одинаковых кусочков. Нарезка может быть кубиками или конусообразной формы, главное — плотность и одинаковый размер.

Для маринада используют уксус, соль, сахар, перец, лук, майонез, томатный сок или соевый соус с горчицей и чесноком. Мариновать мясо рекомендуется в стеклянной, керамической или эмалированной посуде от двух до шести часов.

Жарить шашлык разрешается только в специально отведенных местах, где это не противоречит закону. В заповедниках, на торфяниках, участках с сухой травой и под деревьями открытый огонь запрещен. На дачных участках готовить шашлык можно при отсутствии особого противопожарного режима и соблюдении безопасного расстояния до построек. В городах использовать мангал разрешено только на оборудованных площадках.

В период особого противопожарного режима действуют дополнительные ограничения: запрещено использовать открытый огонь, мангалы и сжигать мусор. За нарушение этих правил предусмотрены штрафы — до 4 тыс. рублей для граждан и до 100 тыс. рублей для организаций.