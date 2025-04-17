Завершился первый тур областного конкурса «Учитель года Подмосковья — 2025». В нем приняли участие 57 педагогов — победителей муниципальных этапов. Конкурсанты прошли три конкурсных испытания: «Методическая мастерская», «Урок» и «Классный час». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках «Методической мастерской» участники представили жюри свой профессиональный опыт и методические разработки, используемые в образовательной практике. Учителя отмечали, что испытание позволило обменяться идеями и вдохновиться работами коллег.

На этапе «Урок» педагоги продемонстрировали знания и умения в работе с незнакомыми классами. Они не знали заранее уровня подготовки и индивидуальных особенностей учеников. Участники использовали интерактивные технологии, групповые формы работы, элементы ролевой игры. Темы уроков были разнообразными — от анализа образа Чичикова до медийной грамотности и морфологии в начальной школе.

На испытании «Классный час» учителя показали навыки коммуникации с детьми и обсудили ценность времени, выбор профессии, патриотизм и взаимопомощь. Конкурсанты выбирали тематику сами.

Оценивало выступления предметное жюри, в состав которого вошли эксперты с многолетним опытом педагогической и научной работы. Они отметили высокий уровень подготовки участников и разнообразие представленных методик.

По итогам первого тура были определены 15 финалистов. Они продолжат участие во втором туре конкурса, который пройдет 18 апреля в парк-отеле «Воздвиженское» в городском округе Серпухов. Участники пройдут конкурсное испытание «Вопрос учителю года», а жюри подведет итоги и назовет победителя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с 2024 года в Подмосковье будет увеличена поддержка учителей. Для педагогов, которые будут приходить на работу в новые школы, предусмотрели подъемные.

«Школы мы научились строить, детские сады тоже. На первую роль выходит учитель, именно его подготовка, особенно точные науки, естественные науки. Поэтому мы в Подмосковье со следующего года усиливаем поддержку учителей для того, чтобы каждая семья, каждый учитель, который приезжает в Подмосковье, мог не думать о проживании, не платить за это», — сказал Воробьев.