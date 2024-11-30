Названы драйверы развития технологического лидерства России

На конференции «Импульс Т1» в Москве представители госсектора, науки и бизнеса обсудили инновационные технологии и идеи, которые будут драйверами укрепления суверенитета России. Мероприятие организовал из лидеров российского ИТ-рынка — Холдинг Т1, сообщила пресс-служба компании.

Главным событием деловой программы на форуме была пленарная дискуссия «Моделируй будущее». Участники сессии озвучили самые перспективные направления в цифровом развитии, а также обсудили технологии, способные усилить позиции России на глобальной арене. Во время дискуссии затронули вопросы по созданию позитивных условий для бизнеса и роста российских высокотехнологичных компаний, которые способны занять на рынке лидирующие позиции.

Как отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик, центральным драйвером в развитии цифровых решений стала потребность в обеспечении технологического суверенитета страны. В этом процессе важную роль играют новые прорывные технологии.

«Искусственный интеллект, уже получивший мощное развитие, открывает множество возможностей для бизнеса, и будет все больше применяться финансовыми организациями. Унификация финтех-сервисов и внедрение систем OpenAPI позволит собрать банковские услуги в одном приложении. Ведущие банки также держат курс на реализацию операций в цифровом рубле, в том числе и для упрощения трансграничных переводов», — сказал Вадим Кулик.

Он добавил, что благодаря применению цифровой валюты услуги, ранее доступные лишь крупным игрокам на рынке, станут доступны для всех пользователей сервисов банков.

По словам директора по информационной инфраструктуре госкорпорации «Росатом» Евгения Абакумова, на сегодняшний день в компании развивают свыше 80 бизнес-направлений, в том числе ядерную медицину, цифровые продукты, международную логистику, услуги и продукты для нефтегазовой отрасли, электромобили, водородную и ветроэнергетику, а также многое другое.

«В этих областях мы реализуем инновационные проекты и внедряем современные отечественные решения в производственные процессы. Вместе с тем во главе цифровой трансформации стоит важная задача — обеспечение технологической независимости атомной отрасли и страны в целом. Здесь особенно важна синхронизация как отдельных отраслей промышленности, таких как радио- и микроэлектроника, а также взаимодействие участников рынка и сотрудничество между бизнесом, государством и научными учреждениями», — отметил Абакумов.

Генеральный директор ИТ-холдинга Т1 Алексей Фетисов рассказал, как крупные ИТ-компании создают новые решения в отрасли и влияют на цифровую трансформацию промышленности. Он выделил самые перспективные технологические тренды, приведя примеры инициатив и разработок Т1 в реальном секторе экономики и банковской сфере.

«Мы развиваем технологии, способные оказать значительное влияние не только на будущее отечественной ИТ-индустрии, но и на страну в целом. Т1 видит большие перспективы в применении искусственного интеллекта, создании продуктов для промышленности, способных заменить решения ушедших вендоров. При этом главный актив ведущих российских компаний — талантливые люди, постоянно стремящиеся к развитию и поиску больших идей», — отметил Фетисов.

Он уточнил, что мотивированные инженеры будущего обеспечат возможность реализации самых смелых и масштабных проектов и создавать инновационные решения.

Президент ГК «InfoWatch», председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская подчеркнула, что фундаментальные основы технологического лидерства — наличие суверенных разработок, отличающихся высоким уровнем информационной безопасности и эффективной политикой удержания кадров.

«Обеспечение цифрового суверенитета начинается с построения прочного фундамента. Прежде всего это собственные технологии, создание которых является стратегической задачей государства. Суверенная разработка позволит не только использовать наложенные методы защиты, которые имеют ограниченные возможности, но и закладывать ИТ-решения в контур систем непосредственно на этапе их построения. Кроме того, необходимы комплексные меры для удержания перспективных кадров», — сказала Касперская.

Она подчеркнула, что льготная ипотека уже показала высокую эффективность. Однако эта задача также должна находить решения в направлении трудоустройства, которое может быть обеспечено взаимодействием бизнеса и вузов.

По мнению генерального директора NtechLab (НТЕХ ЛАБ) Алексея Паламарчука, опасения, которые связанны с внедрением решений с искусственным интеллектом и видеоаналитикой, являются преувеличенными. Он пояснил, что проводится активная работа для обеспечения безопасности хранения информации — предотвращаются противоправные действия, а личные данные в коммерческих и государственных системах защищены законодательно и технически.

«Очевидно, что в настоящее время разработки в сфере ИИ переходят в новую стадию практического применения — особенно сейчас, когда на первый план встают вопросы прикладной ценности создаваемых решений. В ближайшее время будут востребованы инструменты, которые отвечают на один из трех запросов: позволяют экономить используемые ресурсы, сокращают временные затраты или повышают прибыль», — сказал Паламарчук.

Он назвал этот подход применимым к любой организации независимо от направления деятельности — коммерческим компаниям, муниципальным и государственным учреждениям.

В конце дискуссии ректор МАИ Михаил Погосян раскрыл роль образовательных учреждений при подготовке специалистов будущего и отметил, что современный инженер больших идей должен в себе сочетать черты творца и ученого.

«Современные космические решения, многоспутниковые группировки и системы связи должны определять направления технологического лидерства страны. Задача университетов — быть центром передовых исследований и разработок, но ключевым ресурсом, способным обеспечить прорыв, остаются кадры. Важнейшей задачей является повышение квалификаций специалистов ИТ-индустрии — без фундаментальной подготовки новых талантов невозможно движение вперед», — рассказал Погосян.

Он подчеркнул, что новое поколение инженеров стремится к решению перспективных задач и работе в единой цифровой среде, а значить не следует бояться ставить амбициозные цели, способные вывести страну на новый технологический уровень.

Конференция «Импульс Т1» является циклом ежегодных мероприятий, проходящих в городах, оказывающих значительное влияние на развитие и масштабирование отечественной ИТ-индустрии. В 2023 году событие прошло в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске, Екатеринбурге, Томске и Новосибирске. В текущем году «Импульс Т1» провели в 5 городах России и впервые за границей — в Беларуси. Завершающий цикл мероприятий ИТ-форум в 2024 году прошел в Москве уже во второй раз и собрал более 1,5 тыс. участников.