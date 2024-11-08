Названы 5 объектов городского хозяйства, ставших культурным достоянием Москвы

Власти Москвы берегут памятники архитектуры и объекты городского хозяйства, которые достались городу от предыдущих поколений. Их содержат и проводят модернизацию, поэтому такие объекты используются в почти первоначальном виде и до сих пор, сообщает в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Первый объект, ставший культурным достоянием столицы, — «Миусская электрическая трамвайная подстанция». Ее построили в 1904 году по чертежам архитектора А.И. Роопа. Она функционирует и в 2024 году, поставляя электричество трамваям в Тверском районе.

Второй объект культурного достояния Москвы — подстанция «Центральная» АО «ОЭК». Она расположена в центре столицы и выполняет задачи на протяжении 94 лет. Также это часть энергокластера на Раушской набережной.

Третий объект культурного наследия — «Шлюз на реке Яузе». Ему уже 80 лет. Это часть Сыромятнического гидроузла.

Четвертое уникальное инженерное сооружение — возведенная в XVIII веке плотина в музее-заповеднике «Царицыно». Объект не только полезен с технической точки зрения, но еще и визуально красив.

Пятый объект культурного наследия — бывший Московский газовый завод. В XIX-XX веке его использовали, чтобы освещать город. Однако с 2000 года он был заброшен и пустовал.

В 2011 году завод начали превращать в креативное пространство. В 2024-м там располагается творческий квартал «Арма».