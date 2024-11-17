Названо имя «Мисс Вселенной» в 2024 году

Модель из Дании Виктория Кьер стала «Мисс Вселенной — 2024». Ей только недавно исполнился 21 год, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт телеканала Telemundo, который проводил трансляцию мероприятия.

Кьер родилась в коммуне Грибсков, которая расположена в северной части Дании. Она проживает в Копенгагене, окончила вуз в сфере бизнеса и маркетинга. Трудоустроена в ювелирной сфере, торгует бриллиантами.

Финал конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2024» закончился 16 ноября. Его проводили в Мехико. В мероприятии участвовали более 120 участниц из почти всех государств мира.

РФ на конкурсе красоты представляла «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева. Она попала в топ-12 участниц мероприятия среди кандидатов со всего мира.

Конкурс «Мисс Россия — 2024» завершился в начале октября. Главный титул выиграла 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии.