Названо число амурских тигров в РФ

Гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал, что популяция краснокнижного амурского тигра в дикой природе в РФ, согласно данным ежегодного мониторинга ООПТ и оценкам экспертов, стабильна и составляет не менее 750 особей, сообщает РИА Новости .

«Сейчас тигров не менее 750, их может быть чуть больше, чуть меньше, тем не менее популяция находится на стабильном уровне», — отметил он.

При этом рост численности тигра замедлился 3 года назад. По словам специалиста, это было связано с последствиями африканской чумы свиней, которая повлияла на популяцию кабана, и иными факторами.

Ранее в Ленинградском зоопарке сообщили, что скончался 16-летний тигр Амур. Сотрудники отметили, что каждый питомец оставляет в их сердцах глубокий след, так как становятся по-настоящему родными.

