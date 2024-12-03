Названа стоимость змей в России

Жители РФ массово приобретают змей — главный символ следующего года. Пресмыкающееся по популярности обходит таких домашних питомцев, как кошки и собаки, сообщает SHOT .

Ажиотаж на змей в России растет на протяжении нескольких месяцев. Жители РФ уверены, что 2025 год принесет им счастье, и поэтому покупают главный его символ.

В России змей продают чаще всего в зоомагазинах экзотических животных. Основная причина их популярности — легкость в уходе.

Змеи не шумят и едят не очень много. Все, что нужно владельцу, оборудовать террариум с системой подогрева, приобрести укрытия для питомца, подливать воду и давать пищу.

Цены на экзотических домашних питомцев разные. Самый дешевый вариант, маисовый полоз, можно купить в пределах 8 тыс. рублей. Удав будет стоить дороже — от 50 до 100 тыс.

У россиян также становится популярна аренда змей для фотосессии. Питомцев сдают в аренду за примерно 20 тыс. рублей.

Символом 2025 года будет Зеленая Деревянная Змея.

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