Россиянам ответили, какую елку выбрать на 2025 год Зеленой Деревянной Змеи

В 2025 году Зеленой Деревянной Змеи ценится лаконичность и минимализм

Хвойное дерево остается важным символом новогодних праздников, и выбор между живой и искусственной елкой становится актуальной темой. В 2025 году хозяйкой года будет Зеленая Деревянная Змея, которая ценит уют, натуральность и минимализм, сообщает Общественная Служба Новостей .

Это предполагает, что предпочтение стоит отдать живой елке, но не следует перегружать пространство растениями. Вместо этого можно ограничиться декоративными композициями из хвойных веток и цветов.

Зелень символизирует обновление, поэтому комнатные растения можно украсить новогодним декором. Также можно создать уникальные композиции с ракушками и ягодами, добавив фигурки Змеи. Искусственная елка может стать центральным элементом интерьера — выбирайте ее цвет и размер в зависимости от помещения.

Основной тренд 2025 года — лаконичность и экологичность. Если места для елки недостаточно, можно оформить стену с помощью гирлянд и веток.

Живые елки обладают неповторимым ароматом хвои, но могут быстро терять свежесть. Искусственные деревья долговечны и не требуют ухода, однако лишены натурального запаха. Выбор зависит от личных предпочтений и условий проживания.