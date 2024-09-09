Названа причина смерти самого титулованного военнослужащего России

Причиной смерти полковника ВВС РФ, летчика-снайпера, Героя России и самого титулованного военнослужащего по количеству боевых наград Игоря Родобольского стали проблемы с сердцем, сообщает ИА Регнум .

Родобольский умер в одной из больниц Екатеринбурга. Сын Героя России Олег отметил, что у отца была сердечная недостаточность, поэтому организм не справился. Более того, несколько лет назад военнослужащий переболел пневмонией. При этом точного заключения от врачей пока нет.

«Мы ждем, когда будет заключение из больницы, и будем решать по поводу организации похорон и прощания. Потому что очень много сослуживцев, с кем папа по работе взаимодействовал, очень много людей приедет с ним проститься», — заявил Олег Родобольский.

Он пока не может назвать дату и время прощания с отцом, но отметил, что Героя России точно похоронят в Екатеринбурге.

Родобольский умер 8 сентября в возрасте 64 лет. Соболезнования родным и близким выразил полномочный представитель президента РФ в УФО Владимир Якушев. Он заявил, что смерть военнослужащего — невосполнимая потеря для всей страны.