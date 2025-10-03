Названа причина обысков в криптообменниках в «Москва-Сити»

Мошенничество с токенами в Telegram могло стать причиной обысков в «Москва-Сити»

Масштабные следственные мероприятия в финансовых организациях «Москва-Сити» были спровоцированы торговлей токенами в Telegram. Предприниматель, выдававший себя за близкого знакомого основателя Telegram Павла Дурова и обещавший токены TON по сниженной цене, оказался обманщиком и скрылся в Дубае, сообщает Mash .

Предварительно установлено, что 38-летний Роман Новак в самом начале представлялся заместителем вице-президента Telegram Ильи Перекопского и членом совета директоров мессенджера. Впоследствии он пытался реализовать фиктивные облигации Telegram перед их официальным выпуском, а также токены TON со скидкой до 50%.

Минимальная сумма инвестиций составляла 1 млн долларов, для крупных инвесторов была предусмотрена возможность оплаты в рассрочку. Для повышения доверия он демонстрировал сфабрикованные скриншоты, рассказывал истории о шейхах и предоставлял инсайдерскую информацию, якобы полученную от людей из окружения Дурова.

В действительности, он уже был осужден за кражу 4 млн долларов и, выйдя на свободу, уехал в Дубай, где продолжил мошенническую деятельность. В настоящее время российские правоохранительные органы расследуют последствия его инвестиционных проектов в «Москва-Сити».

В сентябре 2025 года в течение двух недель в офисах «Москва-Сити» проводились обыски. Основанием для этих действий мог быть нелегальный перевод денежных средств в Дубай. Внимание оперативников привлекли две компании, занимающиеся обменом валют, — Rapira и Mosca.

Ранее сообщалось, что после рейдов, проведенных силовиками в деловом центре «Москва-Сити», криптообменники перешли на подпольный формат работы.

