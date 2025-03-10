Названа дата релиза компьютерной игры Death Stranding 2: On the Beach

Японская компания Kojima Productions выпустила трейлер компьютерной игры Death Stranding 2: On the Beach. В ролике, опубликованном на канале PlayStation, называется дата релиза, сообщает «Российская газета» .

Сиквел о путешествии героя Нормана Ридуса выйдет 26 июня. Ключевой слоган проекта: «Нам не стоило соединяться».

В трейлере раскрывается и сюжетная завязка. С событий первой части прошло 11 месяцев. Герой отправляется в плавание на корабле «Магеллан». Его цель — спасти мир.

Предзаказы на компьютерную игру начнут принимать уже 17 марта. Стандартное издание стоит 70 долларов, версия Deluxe — 80 долларов. Также за 230 долларов будет продаваться и физическая коллекционная версия.

Ранее стало известно, что в Госдуме обсудят разработку ГОСТа для проведения экспертизы компьютерных игр и детских игрушек. Парламентариев обеспокоил инцидент с популярной игрой-симулятором The Sims 4, в которой персонажи-дети оказались «беременными».