Назван уровень смертности бездомных людей в России

«Ночлежка»: за год больше всего бездомных погибли в Санкт-Петербурге

За год в РФ скончались около 50 тыс. бомжей (людей без определенного места жительства). «Индекс смертности бездомных» опубликовала организация «Ночлежка», сообщает РБК .

По статистике Росстата и платформы открытых данных «Если быть точным», бездомные в среднем живут на 20 лет меньше тех россиян, у которых есть крыша над головой. Наибольшее количество бездомных умирает в Санкт-Петербурге, на втором месте Магаданская область, на третьем - Московская, а на четвертом - Москва.

В северной столице бомжи в среднем погибают в 50 лет. Таким образом они не доживают 24,5 года жизни.

Ранее два бомжа в Нижнем Новгороде нашли банковскую карту и украли с нее 20 тыс. рублей. Их задержала полиция.