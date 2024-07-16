Назван оператор связи с самым быстрым интернетом в Москве

Независимое исследование определило оператора связи с наилучшими показателями по скорости мобильного интернета и покрытию сети в Москве. Выводы сделаны международной компанией Ookla на основе замеров, проведенных за первый и второй квартал этого года.

Им стал оператор МегаФон. В столице его медианная скорость скачивания составила 57,2 Мбит⁄с, в Подмосковье это показатель находится на уровне 42,76 Мбит⁄с. Это на 10% выше результата ближайшего конкурента.

Основой исследования стали замеры скорости интернета, которые делали абоненты всех операторов со своих мобильных устройств. Всего по всей стране было сделано 12,75 млн замеров с 1,38 млн различных устройств. По скорости мобильного интернета МегаФон подтвердил свое лидерство в восьмой раз подряд.

Также оператор продемонстрировал в Москве лучший результат по покрытию мобильных сетей.

Качество связи улучшилось и на важных связующих магистралях региона, включая Центральную кольцевую автодорогу и весь столичный участок М‑12 «Восток». Растущее по числу пассажиров московское метро также не осталось без внимания: в течение трех лет специалисты оператора устанавливали на платформах и в тоннелях современные базовые станции, проводили рефарминг и с нуля выстраивали сетевую инфраструктуру на Большой кольцевой линии, чтобы абоненты оставались на связи как на поверхности, так и под землей.

«Чтобы ежегодно подтверждать статус лучшей мобильной сети России, нам необходимо уделять особое внимание техническому развитию. Мы расширяем зону LTE покрытия, обеспечивая качественную связь вдоль федеральных трасс, в малонаселенных пунктах, в популярных туристических местах. В регионах активно идет рефарминг — сети четвертого поколения постепенно вытесняют устаревшие стандарты связи 2G и 3G. За прошедший год наши темпы рефарминга выросли вдвое, а сама программа охватила 52 региона РФ», — сказал технический директор МегаФона Алексей Титов.