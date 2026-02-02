«Навсегда, твоя блондинка»: красавица из Волгограда переписывалась с Эпштейном

В рассекреченных файлах скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна найдена переписка с моделью из Волгоградской области по имени Вера. Девушка также фигурирует в организации «ужина» для экс-президента ЮАР Джейкоба Зумы, сообщает V1.RU .

Сначала Эпштейн переписывался с некой Надей. Они обсуждали визит Веры и ее возможность «привести с собой подругу». Позднее выяснилось, что Надя — это Надежда Марчинко, модель, пилот и владелец авиакомпании из Словакии, пропавшая без вести в 2024 году.

Затем финансист переписывался лично с самой Верой. Она писала Эпштейну про свой новый адрес, а также говорила, что «скучает по нему и Нью-Йорку». Американец в ответ просил девушку прислать ему ее фотографии.

Переписка длилась до конца 2008 года. В январе она поздравила его с Новым годом, в марте рассказала, что переезжает в Лондон, а в декабре поблагодарила Эпштейна за паспорт. Затем их личная переписка не появлялась.

Однако имя Веры всплыло в 2010 году. Тогда некий Марк Ллойд, представившийся другом финансиста, пригласил девушку на ужин с экс-президентом ЮАР Джейкобом Зумой. Через два дня Ллойд написал Эпштейну про некую женщину, которую он назвал «великолепной».

Предварительно, Вера — это бывшая успешная модель из России, голубоглазая блондинка ростом 176 сантиметров. Сейчас ей 37 лет. В 2019 году она получила работу в французском доме парфюмерии экспорт-менеджером, где трудилась вплоть до июля 2025 года.

Ранее стало известно, что Эпштейну предложили купить 24-летнюю модель из Чебоксар. Но та оказалась слишком «стара» для него.

