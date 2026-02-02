«Это уже старуха»: Эпштейн не стал покупать 24-летнюю красавицу-россиянку

Эпштейн отказался покупать 24-летнюю модель из Чебоксар, потому что она «старая»

Американскому финансисту Джеффри Эпштейну, которого обвинили в секс-торговле людьми, предложили купить 24-летнюю модель из Чебоксар. Но та оказалась слишком «стара» для него, сообщает Mash .

В рассекреченных файлах фигурирует переписка финансиста с агентом по подбору девушек Анастасией. Та предлагала Эпштейну купить «24-летнюю девушку из Чебоксар, которая живет в Бруклине».

Однако американец не стал покупать «товар». Он заявил, что модель выглядит «слишком старо», ему нужны были «молодые девочки».

По данным Mash, речь в переписке идет о девушке, которая родилась в Чебоксарах в 1988 году. Она увлекалась танцами и балетом, работала гоу-гоу и позже переехала в США. В 2019 году модель засветилась в эпизодической роли в фильме «Джон Уик 3». Также она снималась в проектах Netflix.

Сейчас девушка ведет блог, в котором дает советы моделям, не обладающим «классическими подиумными параметрами».

Ранее в рассекреченных файлах по делу Эпштейна были обнаружены документы, свидетельствующие о его контактах с российскими девушками из Самары и Саратова. Одна из указанных моделей завоевала титул «Мисс зрительских симпатий» в конкурсе «Мисс Россия 2009», выиграла региональный конкурс красоты «Мисс Тольятти 2008».

