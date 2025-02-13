Научный совет по селекции и семеноводству собрал в Щелкове более ста ученых

12-го февраля в конференц-зале «Щелково Агрохим» собралось более ста ученых со всей страны для участия во II Научном совете по селекции и семеноводству, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Коллеги обсуждали современные тенденции развития отечественной селекции. Совет способствует решению важнейших программ по импортозамещению и выработке конкретных шагов для реализации совместных селекционных программ.

В рамках мероприятия также состоялось подписание соглашения о партнерстве между АО «Щелково Агрохим», Орловским государственным аграрным университетом им. Н. В. Парахина и РГАУ-ТСХА им. К. А. Тимирязева для совместной научно-исследовательской, инновационной и образовательной деятельности в области селекции и семеноводства.

Соглашение предусматривает проведение опытных и производственных испытаний перспективных образцов озимой и яровой пшеницы, сои, гороха, подсолнечника и других сельхозкультур, а также реализацию совместных проектов по подготовке кадров по специализации «Селекция и семеноводство».

В «Щелково Агрохим» выстроена система мультилокационных испытаний, а также система семеноводства в регионах России. На сегодня компания имеет патенты на 50 наименований семян основных сельхозкультур.

Кроме того, на конференции генеральному директору «Щёлково Агрохим», д. х. н., академику РАН Салису Каракотову вручили медаль Национального союза селекционеров и семеноводов «За достойный вклад в развитие селекции и семеноводства Российской Федерации».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.