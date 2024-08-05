Настоящий карнавал пройдет в Павловском Посаде в октябре

Организатор Фестиваля — Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс МУК «ППМВК». Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив.

Партнерами фестиваля являются:

Карнавалы в России проводятся со времен Петра I.

В 1721 году Петр I устроил пышное уличное костюмированное шествие в честь Ништадского мира. Продолжательницей карнавальных традиций стала Анна Иоанновна, которая в 1731 году устроила грандиозный маскарад по случаю годовщины восшествия на престол. В 1763 году в Москве состоялся грандиозный театрализованный маскарад по случаю коронации Екатерины II. В XIX веке были очень популярны новогодние придворные маскарады. В XX веке карнавалы переросли в шествия трудящихся по центральным улицам городов, которые мы хорошо помним. Праздничные демонстрации были красочные и веселые.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.