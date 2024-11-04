Нашлись хозяева нижневартовского спаниеля Пончика

сегодня в 15:57

SHOT: хозяйка нижневартовского спаниеля Пончика объяснила, как его потеряла

Хозяева спаниеля, который неделю ждет своего владельца у входа в МФЦ в Нижневартовске, нашлись. По словам женщины, она с супругом и детьми спешила в МФЦ, но, когда открыла дверь, собака убежала, сообщает SHOT .

Хозяева искали пса Пончика длительное время. Они пытались найти собаку и рядом с МФЦ, но ее там не было.

В итоге Пончика нашли волонтеры. Они связались и передали собаку.

История вызвала общественный резонанс. После того, как Пончика забрали домой, жители города начали оскорблять его хозяев в социальных сетях. Также они потребовали, чтобы животного у семьи забрали, и отдали «более добросовестным» гражданам.

Ранее бородатый неадекват в Сергиевом Посаде застрелил собаку. Также он угрожал прохожим.