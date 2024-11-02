Бородатый неадекват застрелил собаку и угрожал прохожим в Сергиевом Посаде
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Около Дома офицеров на улице Замышляева в Сергиевом Посаде бородатый мужчина в белой тюбетейке застрелил собаку, а также угрожал ружьем прохожим, сообщает Mash.
Он также стрелял по алкомаркетам. На место ЧП приехали полицейские. При виде них 36-летний мужчина выбросил оружие.
Стрелка задержали. По предварительным сведениям, мужчина был пьян.
Сейчас в отделении полиции ждут, пока злоумышленник протрезвеет. Тогда силовики начнут выяснять у задержанного, где он взял ружье. Мужчина трудился на стройке, он приехал в Московскую область из Красноярского края.