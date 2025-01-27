Нашкодившего корги-полицейского в Китае лишили годового бонуса в виде вкусняшек

Первый китайский корги-полицейский остался без годового бонуса в виде игрушек и лакомств из-за усталого вида и «мочеиспускания в миску с едой», сообщает РИА Новости .

В августе 2023 года в Китае родился щенок породы вельш-корги по кличке Фуцзай, которого приняли на службу на полицейскую базу по подготовке собак в восточной провинции Шаньдун. Малыш получил должность оперативника по обнаружению взрывчатых веществ.

Щенок стал местной знаменитостью в соцсети Douyin. Там у него есть аккаунт с 385 тыс. подписчиков, созданный его коллегами по полицейской базе.

В ночь на 29 января в Китае будут праздновать Чуньцзе — Праздник весны, также известный как Китайский Новый год. В честь торжества многие компании выплачивают сотрудникам годовой бонус. В полиции он также предусмотрен.

Однако Фуцзай был лишен премии в виде игрушек и лакомств из-за усталого вида на рабочем месте и «мочеиспускания в миску с едой», как сообщили его сослуживцы в соцсети. При этом малыша похвалили за то, что он хорошо проявил себя в течение года, а также за прохождение четвертого уровня оценки для полицейских собак.

Многие подписчики встали на защиту корги-полицейского. После этого малышу на работе все же вручили щедрый набор с различными лакомствами.

Ранее ученые нашли в Китае останки миниатюрной кошки. Этот вид обитал в стране 300 тыс. лет назад