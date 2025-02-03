Нашествие саранчи ожидается в 21 регионе России из-за теплой зимы

ФГБУ «Россельхозцентр» Минсельхоза России в связи с аномально теплой зимой в 2025 году прогнозирует резкий рост распространения вредоносной саранчи в 21 регионе страны, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом сезоне. На защиту урожая придется потратить около 86 млн рублей, сообщает газета «Известия» .

По данным Россельхозцентра, в зоне максимального риска окажутся сельхозугодья 21 региона, в числе которых Астраханская, Волгоградская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Ульяновская область, а также Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края, Башкирия, Татарстан, Чувашия и еще ряд субъектов.

На борьбу с вредоносной саранчой выйдут спецотряды. В некоторых регионах уже проводятся учения по уничтожению вредителей. Всего на обработку полей выделят 85,8 млн рублей.

Как отметил глава Россельхозцентра Александр Малько, многоядные вредители способны поражать широкий спектр сельхозкультур, поэтому представляют серьезную угрозу для АПК и могут нанести значительный экономический ущерб.

Помимо саранчовых, урожаю в этом сезоне также будут угрожать грызуны, луговые мотыльки, сорняки и болезни растений, распространение которых прогнозируется на 30-50% больше по сравнению с прошлым годом.

Тем не менее в Минсельхозе готовы своевременно ликвидировать угрозу с помощью агротехники, биологических и химических методов.