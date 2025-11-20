НАСА: комета 3I/ATLAS не затронет Землю

Заместитель администратора в управлении научных миссий американского космического агентства НАСА Ники Фокс рассказала, что комета 3I/ATLAS не заденет Землю и другие планеты Солнечной системы, сообщает РИА Новости .

«Нет, этого не произойдет… C объектами в нашей Солнечной системе все будет в порядке», — отметила Фокс.

Российские специалисты склоняются к версии внесолнечного происхождения 3I/ATLAS, полагая, что комета прибыла из другой звездной системы. Обнаружение этого межзвездного тела произошло 1 июля с помощью автоматизированной сети телескопов ATLAS, разработанной NASA для мониторинга астероидов, представляющих опасность для Земли, и других небольших объектов космоса.

3I/ATLAS является третьим межзвездным объектом, зарегистрированным астрономами за историю наблюдений. Первым был астероид Оумуамуа, обнаруженный осенью 2017 года, а вторым — комета 2I/Borisov, открытая российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года.

